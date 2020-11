Fabrizio Corona da Giletti demolisce Briatore e Gregoraci: "Nullità assoluta. Naomi e Klum? Tutto falso. Elisabetta ragazza semplice, rischio 500 querele"

16 novembre 2020 a

"Il nulla assoluto". Fabrizio Corona in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena spara a zero su Flavio Briatore. "Mi dispiace quanto tu lo inviti a parlare di politica, lui non paga le tasse in Italia e se lo avessi fatto io avrei preso 50 anni di carcere. Briatore rappresenta l'esempio e l'essenza del mio libro, un uomo che attraverso non meriti ma rapporti personali, a cominciare da Luciano Benetton, è arrivato a ricoprire ruoli di potere".



Secondo Corona, il manager "è stato anche fortunato nelle sue attività e nel marketing e comunicazione con le top model con cui non è mai stato fidanzato, da Naomi Campbell ad Heidi Klum". Poi la bordata su Elisabetta Gregoraci: "Alla fine ha incontrato una ragazza semplice, e non dico altro se no prendo 500 querele, oggi è la signora Briatore".

