Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la verità al Grande Fratello Vip: "Perché non posso tornare con lui"

Tornare insieme a Flavio Briatore? Dopo aver rivelato nella casa del Grande Fratello Vip che il manager qualche mese fa le ha proposto di risposarsi, Elisabetta Gregoraci frena sull'ipotesi del bis: "Penso di no perché non siamo riusciti a risolvere delle cose", spiega la showgirl calabrese incalzata da Alfonso Signorini. "Se vedo un futuro di nuovo insieme a lui? Penso di no, non lo so, perché non siamo riusciti a risolvere alcune cose", ha proseguito la Gregoraci, emozionata e un po' in difficoltà. "Ho paura di far peggio - ha riconosciuto, salomonicamente -. Entrambi abbiamo delle colpe. Non ce le ha mai una persona sola".

