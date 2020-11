Loredana Lecciso, "no al terrore": strepitosa confessione, sotto alle lenzuola con Al Bano Carrisi...

19 novembre 2020 a

“Visto che viviamo insieme, non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d’affetto”. Così Loredana Lecciso ha risposto alle domande del settimanale Nuovo su come stia gestendo la sua vita privata con Al Bano Carrisi da quando è scoppiata l’epidemia di Covid. A riguardo nelle scorse settimane avevano fatto scalpore le dichiarazioni di Carmen Russo, che aveva rivelato di aver abolito qualsiasi tipo di rapporto intimo con il marito, compresi i baci, proprio per paura del contagio. La Lecciso e Al Bano invece hanno deciso di non rinunciarci, anche perché vivono insieme: anzi, molti esperti sconsigliano di rimanere ‘inattivi’ durante questo periodo di grande stress mentale. Ovviamente Loredana ha precisato che al di fuori delle mura domestiche l’attenzione è sempre altissima: “Io e Al Bano siamo sempre estremamente prudenti quando usciamo, in famiglia cerchiamo sempre di mantenere la normalità”.

