Grande Fratello Vip, crisi di nervi di Elisabetta Gregoraci: "Tira fuori le palle, capito perché stavo con Briatore?". Pretelli umiliato

Sono tempi difficili per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La loro amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip è quasi agli sgoccioli. Ieri, 19 novembre, l'ennesima litigata. Al centro la discussione tra la showgirl calabrese e la new entry Selvaggia Roma. La Gregoraci imputa all'ex velino di non aver preso le sue difese. "Tira fuori le pal***", ha tuonato la presentatrice per poi rincarare la dose parlando con gli altri concorrenti: "A me piacciono gli uomini con le pal***. Per quello sono stata con Briatore che ha due pal*** così".

Parole che hanno ferito Pierpaolo che d'istinto le ha risposto: "Io non ti ho mai offeso, sono stanco di queste parole". Poi in sauna con Andrea Zelletta e Enock, l'ex velino - che non ha mai nascosto di nutrire sentimenti per la Gregoraci più grandi rispetto a una semplice amicizia si è sfogato: Il sentimento che provavo sta sparendo, non la cerco più".

