Grande Fratello Vip, Flavio Briatore "piacerebbe a Selvaggia Roma?". E la Gregoraci perde il controllo

Una contro l’altra al Grande Fratello Vip. E volano gli stracci. Adesso Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci se ne dicono di tutti i colori nel reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Scontro epocale in diretta. Signorini stuzzica le due donne ed il cortocircuito è servito. "Briatore potrebbe piacere a Selvaggia Roma?", tuona il conduttore. La Gregoraci risponde: "Non penso proprio, gli piace un altro tipo di donna. Ha avuto delle ex come Naomi Campbell, Heidi Klum, me". Poi si parla della lite di qualche settimana fa tra Elisabetta e Selvaggia. Interviene Pierpaolo Pretelli. Che dice: "Se parli male di lei, automaticamente fai male a me. Rispetta quello che provo per Elisabetta". Poi parla la Gregoraci e con un colpo netto controbatte: "Tu sei venuta appositamente per fare questo gioco. Si vede. Fai il tuo Grande Fratello, fatti conoscere per la persona che sei. Sei bugiarda. Non parlare di me. Hai sparlato di me. Sei finta e provocatoria. Parla di te e non di me. Sei capace a fare un percorso senza di me? Selvaggia è veramente aggressiva. Ha detto che mi farà piangere".

Gregoraci e Selvaggia Roma quasi alle mani. Rissa brutale al GF Vip, roba mai vista | Video

Il faccia a faccia tra Elisabetta e la Roma diventa rovente. Si consuma a distanza. Signorini chiede alla Gregoraci di andare nel confessionale mentre nella stanza super led arriva Selvaggia. Si sfidano a distanza. La Roma dice: "Elisabetta è arrogante e falsa. Di lei non sopporto che quando cerco di parlarle inizia a fare il suo teatro. Pierpaolo sta aspettando una risposta da Elisabetta che non avrà mai". E la Gregoraci puntualizza: "Selvaggia è aggressiva, maleducata e indisponente. Non ha mai cercato di parlare con me e non sopporto il suo atteggiamento nella casa, sparla alle mie spalle. Pretendo educazione e rispetto. Io non mi sento superiore o inferiore a lei, mi sento educata e rispettosa. È una persona che urla e dice un sacco di caz***e solo per emergere. È gelosa del mio rapporto con Pierpaolo. Se non fosse stata così gelosa avrebbe parlato del rapporto tra me e Pierpaolo per due secondi e non per giorni".

