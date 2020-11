Live Non è la D'Urso, Brosio e la fidanzata faccia a faccia: "Vediamo se hai il coraggio". Tradimento, una bomba

Francesco Fredella 23 novembre 2020 a

La fidanzata di Paolo Brosio, 22 enne con un fisico da sballo, è accusata di tradimento. Ma dalle foto che sono spuntate su un settimanale non c’è traccia si alcun bacio sulla bocca. Nulla di compromettente. E adesso si alza un polverone. Al Live Non è la D'Urso, uno di fronte l’altro, arrivano Brosio e Maria Laura De Vitis. La D’Urso indaga: c’è stato un tradimento con un noto imprenditore milanese? Sembra di no. Ma lui, in esclusiva al Live, dice che ci sarebbe stato un bacio. Non ci crede Brosio e nemmeno Maria Laura, che ammette di voler fare televisione sognando una carriera nel mondo della moda. Ma al Live Maria Laura chiede il confronto in diretta con l’imprenditore. “Vediamo se ha il coraggio di dire queste cose dal vivo. E’ tutto falso”, tuona. Il confronto s’ha da fare.

