Grande Fratello Vip, "batte tutti". Elisabetta Gregoraci, la battuta da censura sulle "dimensioni": il segreto svelato del vip, fuori il nome

E spuntano le battute a doppio senso al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci la scena si scalda. I doppi sensi non lasciano spazio a doppie interpretazioni. "Pierpaolo batte tutti", dice la Gregoraci. E il riferimento alle dimensioni sembra scontato. Anche perché l’ex moglie di Flavio Briatore si lascia andare ad una serie di confidenze con Andrea Zelletta. Che conferma: “Si Pierpaolo ha un bel pa***!” E poi Elisabetta si lascia andare dicendo: “Qua dopo tre mesi non si capisce più niente… Qua ce ne usciamo che non si capisce più niente…”. Sembra proprio che nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non ci siano più freni inibitori. E secondo una parte della Rete potremmo trovarci di fronte ad un nuovo capitolo nella storia d’amicizia speciale tra Pretelli e la Gregoraci. Le prossime ore saranno decisive.

