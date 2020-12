Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci beccata: "Ecco cosa fa mentre Pretelli piange", umiliazione senza precedenti

04 dicembre 2020 a

Telespettatori del Grande Fratello Vip impazziti contro Elisabetta Gregoraci. Chi segue il reality di Canale 5 condivide in tempo reale le istantanee che proverebbero quanto alla bella ex di Flavio Briatore "interessi" il suo eterno spasimante Pierpaolo Pretelli. L'ex velino di Striscia la notizia, dopo lunghi minuti a tu per tu con Elisabetta, è protagonista dell'incontro, emozionante, con il fratello.

I due si abbracciano in giardino, ridono, piangono insieme. "E intanto ecco cosa fa Elisabetta", si scatenano gli utenti di Twitter: la Gregoraci non segue in diretta dal salotto il faccia a faccia di Pierpaolo ma corre in camera per truccarsi per la prova della settimana. The show must go on, si direbbe. Ma per molti è solo una mancanza di interesse.

