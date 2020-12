Grande Fratello Vip, "ultima notte insieme, da soli". Elisabetta Gregoraci lascia, fuochi d'artificio con Pretelli

05 dicembre 2020 a

Un ultima notte insieme nel Cucurio. Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip: "Non posso passare il Natale lontana da Nathan Falco". Ma Alfonso Signorini, affranto per la perdita di una colonna del reality di Canale 5, le ha strappato una promessa. "Non vuoi passare una giornata insieme a Pierpaolo Pretelli, per fare chiarezza tra di voi prima di uscire?". La prima risposta della Gregoraci è secca: "No Alfonso, non ne ho bisogno". Poi però di fronte al pressing selvaggio del conduttore, l'ex moglie di Flavio Briatore acconsente: resterà nella casa fino a lunedì, e per un giorno resterà nel Cucurio da sola insieme al suo spasimante. Appena Pretelli, che si attendeva l'addio, lo viene a sapere, corre ad abbracciare la bella 40enne calabrese. Una reazione che è tutto un programma: Signorini spera nel ribaltone imminente.

