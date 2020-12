L'Eredità, Flavio Insinna e l'incredibile retroscena: sapete chi è questa ragazza?

11 dicembre 2020 a

Nessuno sa come si siano conosciuti e innamorati Flavio Insinna e la sua compagna Adriana Riccio. A svelarlo per la prima volta è il settimanale Gente. Il conduttore de L'Eredità è fidanzato da anni, ma non si sa nulla della sua vita privata. La scintilla tra i due è scoccata nel febbraio del 2016 quando Insinna conduceva Affari Tuoi e lei era una concorrente che portò a casa 36mila euro. “Durante il gioco che prevedeva una stretta collaborazione tra concorrente e concorrente scattò il classico colpo di fulmine. Fatto sta che la relazione si è dimostrata solida e continua felicemente”, si legge sulla rivista. Anche lei è molto riservata sulla sua storia d'amore. In occasione del 55esimo compleanno del compagno, però, Adriana Riccio gli ha fatto una tenera dedica sui social: “Non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo l’infinita passione per la vita”. Non si sa, però, se ci sia un matrimonio in vista.

