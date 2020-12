Flavio Briatore, pesanti offese al figlio Nathan sui social: "È obeso". Lui risponde: "Cog***ne"

12 dicembre 2020 a

Offendono il figlio e lui va su tutte le furie. Flavio Briatore ha risposto per le rime a un utente che ha attaccato Nathan Falco su Instagram. Tutto si è svolto sotto una delle ultime foto pubblicate dall’imprenditore, che si è ritratto insieme al figlio, pronto per una partita di calcio. Un follower, però, ha deciso di commentare così: “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”. Le sue parole hanno provocato l’ira del papà, che immediatamente ha risposto: “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne”.

Un periodo per niente facile per Briatore, sempre più al centro del gossip dopo l’ingresso della sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confessato di essere stata un po’ “sgridata” dall’ex marito una volta tornata a casa dopo l’esperienza nel reality. Pare infatti che Briatore sia stato parecchio infastidito da alcune dichiarazioni strettamente private fatte dalla Gregoraci durante il suo percorso al GfVip.

