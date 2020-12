Diletta Leotta, come si è infilata nel van (e con chi): un grosso guaio, scatta il massacro

13 dicembre 2020 a

Ops, Diletta Leotta. Una paparazzata che le costa un fiume di critiche. Il settimanale Chi di Alfonso Signorin, infatti, ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono la bellissima conduttrice Dazn per le vie del centro di Milano. E la polemica è sempre la stessa, al tempo del coronavirus: la mascherina dov'è? Presto detto, non c'è. Non la indossa né quando cammina né quando si infila a bordo di un van, direzione San Siro. E ancora, a "imbarazzare" ancor di più Diletta, il fatto che il suo staff, al contrario, indossava la mascherina. Per inciso, le immagini sono state scattate poco prima del match di Serie A tra Milan e Fiorentina. Foto che, come detto, stanno facendo il giro del web e che stanno costando alla Leotta i consueti attacchi.

