Grande Fratello Vip, "ma è per Elisabetta Gregoraci?". E Pretelli scoppia a piangere davanti a tutti

Francesco Fredella 17 dicembre 2020

Pretelli crolla. Piange. Si dispera. Svela, per la prima volta, un particolare inedito. “Ho un blocco con le donne”, confessa nella casa del Grande Fratello Vip. Poi ripercorre l’amicizia con Elisabetta Gregoraci e commuove tutti. "Ho provato con Elisabetta le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti. Magari dura un mese o due. Da due anni e mezzo ho conosciuto molte ragazze, ma ho un blocco. Prima ero sempre fidanzato, adesso no, sono anni che non riesco, c’è questo blocco. Fuori dal GF è così da tanto tempo, non riesco ad andare avanti. Magari penso di avere dei difetti, dei problemi. L’ultima è stata Ariadna, con lei ci siamo lasciati che eravamo entrambi ancora innamorati. […] Non sto piangendo per Elisabetta, non c’entra lei, dico davvero. Questo è un momento, stavo pensando ai miei problemi oltre il GF”, confessa Pretelli. Ma ci pensa Cristiano Malgioglio a consolarlo. “Tesoro, non devi piangere. Sei stupendo. Voglio quel Pierpaolo che balla con me, che si diverte”, continua Cristiano.

