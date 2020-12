Diletta Leotta in copertina su Postalmarket, "come Claudia Schiffer". L'anticipazione: un colpo alle coronarie

19 dicembre 2020 a

Torna Postalmarket e in copertina ci sarà Diletta Leotta. Un colpo al cuore (e alle coronarie, letteralmente): la bella giornalista siciliana, volto di DAZN e del calcio in tv, inaugura il nuovo corso dello storico catalogo-portale del Made in Italy nel mondo, dal 2021 votato all'e-commerce e non più alla vendita per corrispondenza come negli anni 70, 80 e 90. Ma il "brand" resta, così come la prima pagina su cui campeggiavano sempre alcune delle donne più belle e famose del mondo.

La Leotta raccoglie il testimone da miti autentici della femminilità: "È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket, che - commenta la conduttrice - nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci".

