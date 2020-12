Grande Fratello Vip, "è anorgasmia". Giulia Salemi e il problema a letto, la diagnosi dell'esperta

30 dicembre 2020 a

Giulia Salemi e gli uomini, in ballo ci sarebbe un "disturbo". "Non credo di avere mai provato un piacere vero. Ho sempre fatto finta", ha spiegato la concorrente del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la psicoterapeuta e sessuologa Marinella Cozzolino ha spiegato: "È un vero disturbo, frequente, che si chiama anorgasmia. È l’incapacità di essere egoiste. Le donne non si concentrano quasi mai su quello che piace a loro". Insomma, non c'è da scherzare e anche quella frase sfuggita alla Salemi, "con i miei ex fingevo", nasconderebbe una debolezza psicologica: "Forse non si abbandona, non si lascia andare, troppo concentrata sulla prestazione". Da qui il consiglio dell'esperta alla bella italo-persiana: "Non deve accontentarsi. Dovrebbe trovare un uomo che le piaccia sul serio e che le faccia battere il cuore. E fregarsene se qualcosa non va. Non è detto che sia colpa sua". Pier Paolo Pretelli è avvisato.

