Belen Rodriguez umilia il fesso di turno: battutaccia sui suoi uomini? Lo bastona così

Adesso Belen Rodriguez si sta godendo una storia d’amore che sembra andare a gonfie vele. Lei e Antonino Spinalbese, hair stylist, sono al settimo cielo. Il riavvicinamento con il suo ex marito Stefano De Martino non è andato bene, nella vita di Belen è arrivato un ragazzo frizzante. Bellissimo. Che ricorda, a molti fan, un po’ Andrea Iannone (suo ex) ed un po’ Fabrizio Corona (ex storico). Una dedica sui social spiazza tutti. “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco…”, scrive Belen recuperando dal repertorio una frase di Coez. Ma stuzzicata da un follower, che la attacca, Belen risponde dicendo che sono quattro le sue storie d’amore. "Beata te che ogni due anni li cambi e non perdi mai la magia dell'inizio... furbetta", scriveva un follower. Secca la replica della showgir: "Per la precisione ogni 4", anni s'intende. Facciamo, allora, la prova del nove.

Dal 2004 al 2008 è legata a Marco Borriello. Poi dal 2009 e al 2012 a Fabrizio Corona. E nell’aprile del 2012, ad Amici, conosce Stefano De Martino (che all’epoca era fidanzato con Emma Marrone, una delle concorrenti di quell’edizione del talent). Belen e Stefano si sposano a settembre del 2013, nasce un figlio che si chiama Santiago. La loro storia finisce nel 2015. Nella vita di Belen arriva Andrea Iannone, pilota di Moto Gp, che conosce grazie al piccolo di casa Rodriguez (Jeremias). L’amore scoppia a Ibiza, dove Belen ogni estate si trasferisce in una mega villa con ogni confort. Poi un viaggio in Grecia e al ritorno alle Baleari Iannone e Belen fanno coppia fissa. Lui, addirittura, compra casa in Svizzera e - ci raccontano - la arreda seguendo i gusti di Belen. Ma non ci sarà nessuna convivenza. La storia finisce e Belen torna con De Martino. Una parentesi perché tutto finisce in pochissimo mesi. Il resto è storia di questi giorni.

