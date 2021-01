Grande Fratello Vip, soffiata su Flavio Briatore: "Ecco perché non ha mai attaccato Elisabetta Gregoraci"

09 gennaio 2021 a

Non è un ritorno di fiamma. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci lo mettono in chiaro fin da subito. L'ex manager della Formula 1, nonostante i pettegolezzi sul dopo-Grande Fratello Vip che hanno coinvolto l'ex moglie, ha preferito andare oltre. Il motivo? Non solo il figlio Nathan. Stando a quanto raccontato da Gossip e Tv "Briatore non ha per nulla bisogno di ospitate televisive né di mettere in piazza il suo privato per raggranellare dei cachet". In sostanza per il sito l'imprenditore farebbe da "pompiere, mediaticamente, sulla sua vita privata". Non è un caso infatti se la coppia, separata da diverso tempo, è volata a Dubai con il figlio.

