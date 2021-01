Grande Fratello Vip, "Elisabetta Gregoraci entra di nuovo": il faccia a faccia con Pretelli, altra umiliazione in vista?

11 gennaio 2021 a

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la coppia del momento nella casa del Grande Fratello Vip. Per lei non è la prima storia d’amore all’interno di un reality; aveva avuto una relazione con Francesco Monte durante la terza edizione del GfVip. Pierpaolo, invece, viene da una “cotta” per Elisabetta Gregoraci, che prima era nella casa con lui. Proprio lei, l’ex di Flavio Briatore, varcherà la porta rossa e sosterrà un faccia a faccia con la nuova coppia durante la puntata in onda questa sera su Canale 5. Resta da vedere se sarà un confronto risolutivo oppure solo un nuovo terreno di scontro.

