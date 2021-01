Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta impazzisce di notte a bordo piscina: "Mi avete rotto i co***, sono..."

13 gennaio 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta perde la pazienza e al Grande Fratello Vip va in scena uno sfogo durissimo. Tutto è iniziato quando Giulia Salemi ha chiesto chi avesse russato la notte precedente. Immediatamente è saltato fuori il nome dell'ex showgirl che non l'ha presa benissimo. “Io sento mille persone che si alzano, io non mi alzo mai, purtroppo russo!!”. A nulla servono le rassicurazioni dei coinquilini della casa di Canale 5 che ricordano alla Ruta si trattasse solo di una goliardata. "Stasera dormo in lavatrice, non voglio più vedere nessuno - tuona con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando -. Non voglio più sentir parlare alle spalle, basta! E che c***o! Mi avete rotto i co***i! Dormo in lavatrice, non rompo i co***i, così nessuno mi deve sopportare! (…) Nessuno mi deve difendere, nessuno deve prendere le mie parti, non ne posso più! E ballo perché ballo, e russo perché russo e rido perché rido. Ca**o sono una persona! E se sbaglio pago, votatemi, mandatemi in nomination!”.

"L'incidente d'auto e quello strano sogno". Crollo di Maria Teresa Ruta, le lacrime che spaventano

La Ruta ha sbalordito tutti e a bordo piscina si lascia andare a una valle di lacrime: "Non ce l’ho con voi - spiega a Zorzi - dopo 120 giorni! (…) Basta, andate a tavola, per carità. Non sto male, sono solo inca***a! Posso essere una volta dopo 120 giorni un po’ inc***ta? (…) A me va bene sempre tutto! Una volta posso sommare cose e dire: ‘Sono incaz***a? Una volta! Pesante che c’ho le fette di salame davanti agli occhi? Se sommo le cose ogni tanto può essere che mi girano i co***i!“.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.