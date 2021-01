Arisa, "asfaltati tu". Una clamorosa crisi di nervi: davanti a tutti, l'insulto alla "poveraccia"

14 gennaio 2021 a

E' diventata la paladina del #bodypositive su Instagram, e non solo. Spinge i suoi follower a credere in se stessi e a #ricominciareancora. Ma quando le fanno perdere la pazienza, risponde per le rime. Stiamo parlando di Arisa, la cantante attualmente impegnata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Qualche giorno fa, l'artista ha pubblicato una sua foto su Instagram scrivendo: "Nessuno può tagliare la tua strada". Una sua fan ha risposto: "Asfaltati lungo il percorso della vita". Peccato che Arisa abbia letto male e, infuriata, ha ribattuto: "Asfaltati tu". La follower allora si è affrettata a controbattere: "Scusa, ho sbagliato a scrivere. Era 'asfaltali', senza occhiali combino disastri. Non mi permetterei mai". Meglio che nessuno si metta sulla strada di Arisa, insomma.

