Matilde Brandi massacra l'ex marito dopo Verissimo: "Si deve vergognare. Con quell'altra..."

Il suo matrimonio finisce. All’improvviso. Sembra la trama di un film, ma Matilde Brandi è pura realtà. Lei, che ha partecipato al GfVip negli ultimi mesi, non manda giù questo boccone amaro. Un colpo durissimo. Dopo l’intervista fiume a Verissimo - il programma di Silvia Toffanin su Canale 5 - spara a zero contro Marco Costantini (suo ex marito). “Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra, io mi vergognerei se fossi quella donna punto. Ma anche se fossi in lui“, attacca la Brandi.

Che utilizza ancora una volta i social per rimarcare tutta la sua delusione. “Metto questo post prima che esca la mia intervista per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità. Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne. Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini”, scrive su Instagram. “Detto questo sono felice perché so che non mi merita. E per fortuna i nostri amici di una vita sanno. Non c’è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita, va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà è ancora più forte di chi invece molla. Chi vuol capire capisca”.

Nell’intervista alla Toffanin, la Brandi racconta di essere stata mollata con un sms da suo marito, che di professione è commercialista.Sembra, dal racconto di Matilde, che Marco avesse un’altra relazione parallela. Ma non ci sono ancora prove. “Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento è sparito, non lo vedo da tre mesi”, racconta a Verissimo.

