Grande Frtello Vip, "fuori da qua non ci rivedremo più". Maria Teresa Ruta e Dayane Mello, il gelo: "Ti do un consiglio"

Cala il gelo al Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, quando Maria Teresa Ruta dice a Tommaso Zorzi quello che molti (nella casa e tra i telespettatori) sospettano: "Dividiamo tante cose…E quando sono entrata qua eri l’unica persona che conoscevo, anche se solo per 18 giorni. Lo sai che quando usciremo di qui non ci rivedremo...". La Ruta parla con cognizione di causa, facendo riferimento ai 18 giorni trascorsi insieme a Tommaso a Pechino Express, il reality Rai di qualche stagione fa.





Spiazzato dalla sincerità di Maria Teresa, uno Zorzi evidentemente imbarazzato ha provato a replicare: "Non ci vedremo più, però ci scriveremo...". Ad aggiungere veleno ci ha pensato la solita puntuta Dayane Mello: "Se tu non hai almeno un milione di follower su Instagram non ti parlerà neppure... - ha confidato la modella brasiliana alla Ruta, riferendosi a Zorzi -. Maria Teresa ti do un consiglio: devi arrivare a un milione di follower su Instagram".

