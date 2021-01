Mattino 5, Federica Panicucci sbaglia i nome dell'ospite? Lui si vendica così: lo sfregio, come la chiama (nel suo studio)

19 gennaio 2021 a

a

a

Una piccola vendetta a Mattino 5. Nella puntata del 18 gennaio Federica Panicucci ha avuto in collegamento Franco Becchio. L'uomo ha portato su Canale 5 il caso che da mesi è al centro della polemica: la sua discoteca Tabata. Becchio ha infatti deciso di dare una festa malgrado i divieti imposti dall'emergenza coronavirus. Durante il collegamento però la conduttrice è incappata in una gaffe, infastidendo l'ospite. La Panicucci ha confuso i nomi e chiamato il titolare della discoteca "Paolo" invece di Franco. Le scuse non sono bastate, Becchio si è subito vendicato mentre si scollegava dalla diretta chiamando la conduttrice "Alessandra". Nulla di grave però, visto che la Panicucci ha chiuso la puntata con un sorriso e definendo l'ospite "brillante".

"Non lo dica". La Panicucci stoppa Matteo Bassetti a Mattino 5: Covid, esplode la rabbia in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.