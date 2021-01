Belen Rodriguez, ferocia mai vista: "Io ho le palle". Schiaffoni in pubblico a De Martino? Si mette male

29 gennaio 2021 a

Ufficialmente incinta, Belen Rodriguez, al quarto meso di attesa. Un bebè con il suo nuovo amore, Antonio Spinalbese, con cui la passione è sbocciata rapida e incontenibile. Ma la notizia della gravidanza della meravigliosa showgirl argentina non sarebbe stata presa bene, affatto, dal suo ex, Stefano De Martino. Molteplici le indiscrezioni e i gossip, non smentiti, in tal senso. Il settimanale Oggi riporta anche alcune pesanti confidenze del ballerino ai suoi amici, confidenze con cui stigmatizza la "svolta" di Belen. Perché lo fa? Non è chiaro: forse sperava ancora di ricucire con lei. Forse soltanto per gelosia.

Di sicuro, c'è che la Rodriguez pare aver risposto in modo piuttosto diretto al suo ex. Lo ha fatto su Instagram, con un post sibillino e dalle parole dure, aspre. Uno scatto in cui Belen si mostra con un maglione nero a collo alto, sguardo severo e capelli sciolti. In calce alla foto super-sexy, il commento: "Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface". insomma, una citazione del celeberrimo film diretto da Oliver Stone e il cui protagonista era un monumentale Al Pacino. Una citazione dietro alla quale in molti ci hanno visto una frecciata proprio al suo ex marito, De Martino.

Già, il tempismo è sospetto. Parole forti, una citazione da "dura", poco dopo le indiscrezioni circa i malumori di Stefano, malumori che - chissà - magari in privato lui le ha già presentato. Ma tant'è. Belen si gode il suo momento. Piena di gioia. Una felicità che non ha nascosto con la sua cerchia più stretta: "Sono felicissima - avrebbe affermato -. Non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto", ha concluso Belen Rodriguez. Con buona pace di De Martino.

