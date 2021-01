Belen Rodriguez, ma lo ha fatto davvero? "Sei incinta, smettila": il gesto pazzesco che scatena il caos

31 gennaio 2021 a

Una bufera su Belen Rodriguez, che come è noto sarebbe incinta al quarto mese, in dolce attesa del bebè che avrà con la sua nuova fiamma, Antonio Spinalbese. La bufera si abbatte per un gesto che il popolo del web proprio non perdona alla meravigliosa showgirl argentina. Già, perché Belen si è mostrata in una story su Instagram con un calice semivuoto, in calce allo scatto la didascalia: "Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva". E dunque, ecco che scattano i rimproveri contro l'argentina: "Non si fa, sei incinta".

Nelle story che ha scatenato il caso, Belen si mostrava in compagnia della sorella Cecilia, con la quale aveva trascorso un sabato di pace e relax, tutto in famiglia. Ma è stata l'immagine del bicchiere ad attirare l'attenzione dei fan. "Belen sei incinta, non puoi bere alcol", scriveva uno. E ancora: "Ma sei incinta e bevi?". Eppure non è chiaro se nel bicchiere ci fosse vino o una bevanda analcolica. Certo, quanto scritto da Belen (che non ha mai smentito ma neppure confermato ufficialmente la gravidanza), lascia supporre che si trattasse di alcol (altrimenti che brindisi sarebbe?).

Le indiscrezioni sulla gravidanza, però, sono parecchie. Secondo quanto scritto da Oggi, Belen Rodriguez avrebbe confidato agli amici: "Sono felicissima. Non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto". E ancora, i rumors riferiscono anche che il suo ex, Stefano De Martino, avrebbe preso molto male il fatto che Belen sia incinta.

