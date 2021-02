Belen Rodriguez, "ha già scelto il nome": la soffiata sulla scelta (pazzesca)

01 febbraio 2021 a

A Belen Rodriguez basta pochissimo per infiammare il gossip e invadere tutte le riviste patinate. D’altronde è pur sempre la showgirl più in vista degli ultimi anni, inoltre la sua vita privata e sentimentale suscita sempre clamore tra i fan. Quest’estate è diventata un tormentone la sua rottura con Stefano De Martino per un presunto triangolo con Alessia Marcuzzi, ora da settimane si sprecano le voci secondo cui la Rodriguez sarebbe incinta del secondo figlio.

Ovviamente apparterrebbe al suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbanese: i soliti ben informati raccontano che l’argentina sia molto felice di questa gravidanza, ma finora non è giunta alcuna conferma ufficiale. Il fatto però che neanche sia arrivata una smentita fa pensare che sia tutto vero, anche perché secondo i suoi fan Belen sta disseminando diversi indizi. Ora nuovi dettagli sono emersi nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina, con Santo Pirrotta che nella sua rubrica - Un Santo in paradiso - ha raccontato che la Rodriguez sarebbe in dolce attesa di una bambina.

Non solo, perché all’interno della trasmissione in onda su Tv8 è stato svelato anche il possibile nome della figlia: Tabita. Perché proprio questo nome? Non è dato saperlo al momento, ma Pirrotta ha dichiarato che sarebbe già stato rivelato da Belen alla sua famiglia. Forse però si è spinto un po’ troppo in avanti, dato che ancora deve arrivare la conferma ufficiale che la Rodriguez sia effettivamente incinta.

