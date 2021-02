Elisabetta Gregoraci, "sms di passione". Mentre stava con Briatore, il flirt col supervip: una testimonianza sconvolgente

04 febbraio 2021 a

È uscita da un mese abbondante dal Grande Fratello Vip, ma Elisabetta Gregoraci continua a far chiacchierare, eccome, per le sue vicissitudini sentimentali. A rovistare nel passato amoroso della ex moglie di Flavio Briatore, protagonista di una tormentata "amicizia speciale" con Pierpaolo Pretelli nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è stavolta Stefano Picchi, cantante, che intervistato dal settimanale Nuovo ha parlato della liaison (presunta) scoppiata tra la 40enne calabrese e Stefano Bettarini ai tempi della comune partecipazione a Buona domenica.

"Lui era innamoratissimo di lei…", assicura l'artista, parlando di un "gesto d'amore" dell'ex calciatore di Venezia, Cagliari e Fiorentina. Nel tentativo di conquistare definitivamente il cuore di Elisabetta, Bettarini si sarebbe rivolto proprio a Picchi: "Mi chiese di scrivere una canzone per la Gregoraci e mi mostrò i loro messaggi di passione". Di quel brano, spiega il cantante a Nuovo, sarebbbero rimaste solo tre copie: una in mano alla Gregoraci, una a Bettarini e una all'autore. "Parlava di questo amore difficile e impossibile, visto che c’era già Flavio Briatore nel parterre delle scelte di cuore della Gregoraci".

A stroncare del tutto i sogni romantici dell'ex marito di Simona Ventura, duri a morire, sarebbe stata la scelta di Elisabetta e Flavio di sposarsi, coronando così ufficialmente la loro relazione. "Quel giorno mi ha telefonato dicendomi che era finita per sempre", ha confessato il cantante. Nessuno dei protagonisti poteva immaginare, allora, che gli scheletri sarebbero stati tirati fuori dall'armadio grazie al GF Vip. Quella storia, insomma, potrebbe continuare ancora per qualche settimana.

