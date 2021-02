Grande Fratello Vip, Dayane Mello uscita dalla casa. Rumors da Mediaset: "Dramma privato, lontano dai riflettori". Chi ha incontrato

06 febbraio 2021 a

Uno strappo alla regola: Dayane Mello è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip "per motivi personali". A comunicarlo sono gli stessi autori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, chiarendo come la top model brasiliana sia uscita all'esterno della casa di Cinecittà per qualche ora venerdì pomeriggio, alla vigilia dell'emozionante puntata serale.



La Mello è stata colpita a metà settimana da un drammatico lutto: suo fratello Lucas è morto in Brasile, in seguito a un terribile incidente stradale. Sconvolta, la modella ha deciso di restare nello show perché consapevole di non poter comunque partecipare ai funerali del ragazzo in Patria, a causa delle misure precauzionali anti-Covid e alla quarantena obbligatoria imposta dal Paese. Ha ottenuto però di poter collegarsi con i familiari e seguire le esequie in diretta virtuale. Una uscita temporanea servita, spiegano rumors da Mediaset, a Dayane per staccare per qualche ora dalle telecamere e vivere il lutto in maniera privata e più riservata.

Rientrata nella casa, una volta varcata la porta rossa ha raccontato ai coinquilini di essere uscita per poter parlare con un prete e ottenere un conforto spirituale, come suggeritole peraltro dallo stessoSignorini subito dopo la drammatica notizia ricevuta. E in serata, la Mello ha preso regolarmente parte al serale, con un sorriso certo sbiadito in volto ma la voglia di non mollare. "Mio fratello voleva che restassi e che vincessi", ha continuato a spiegare in queste ore agli altri concorrenti.

