Flavio Briatore irriconoscibile, clamoroso cambio di look: "Hai tagliato 10 anni"

Flavio Briatore cambia radicalmente look. L'imprenditore si mostra sui social con un taglio del tutto inedito e una barba molto più corta. Una scelta che lo ringiovanisce a vista d'occhio. E che non è passata inosservata ai suoi fan. L'ex team manager della Formula 1 ha descritto la foto con un semplice: "Un passaggio dal parrucchiere". Immediati i commenti piovuti sotto allo scatto. "Hai tagliato 10 anni, non solo i capelli", commenta un utente su Instagram. E ancora: "Stai bene", "Wow". Insomma il taglio piace proprio a tutti.

Molti si chiedono cosa ci sia dietro alla decisione. Altri invece, più maliziosi, sognano già un ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci. A far sperare è una foto pubblicata da Briatore stesso in occasione del compleanno della showgirl, nonché sua ex moglie. Nell'immagine si vede la coppia con il figlio Nathan e la didascalia "Noi tre in Piazza San Pietro". Tra le repliche più diffuse l'appello: "Tornate insieme".

Eppure stando alle parole della Gregoraci tra i due non ci sarebbe nulla, solo un'amicizia. D'altronde a legarli c'è il figlio Nathan. Non è un caso che la conduttrice, uscita dal Grande Fratello Vip, sia volata a Dubai per raggiungere i due in vacanza per Natale.

