Diletta Leotta, passione selvaggia col turco: beccati così, occhio a queste foto

Non sono vacanze romane. Ormai, Diletta Leotta e Can Yaman fanno coppia fissa e nella Capitale "scorrazzano" in lungo e largo. Adesso ci pensa il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini a pizzicarli insieme per l'ennesima volta.

Lei dal parrucchiere, lui insieme. Un uomo premuroso, che non perde mai di vista Diletta. Nemmeno per un istante. Si tratta della coppia del momento, che sta facendo sognare tutti. E' stato proprio il settimanale di Alfonso Signorini, per primo, a rivelare l'amore segreto tra la Leotta e il bell'attore turco che sta facendo sognare il mondo intero. Can Yaman, che ha studiato in un'università italiana, è praticamente al centro del gossip da settimane intere. Avrebbero già deciso di andare a vivere insieme e qualcuno parla di matrimonio. Quando? Si vocifera la prossima estate, ma tutto è avvolto nel mistero.

La settimana scorsa Can Yaman e Diletta sono andati in giro per Roma a fare shopping e poi lui è stato fotografato con la mamma della giornalista in una gioielleria: un regalo prezioso. Si tratta un anello costosissimo secondo i beninformati. Ma la faccenda s'ingrossa. Ora che lui è rimasto per ore dal parrucchiere ad ammirare diletta qualcuno ha scritto: "Da macho a micio".

Can Yaman è innamorato perso della Leotta, che tra l'altro gli ha regalato un cavallo. Sembra la trama di un film che piace a tutti. Il prossimo capitolo? Le nozze. Data da destinarsi. Ma i beninformati ci dicono che è questione di mesi. Ovviamente sarà tutto super blindato. Immaginate cosa possa accadere in Rete. Di tutto.

