Elisabetta Gregoraci, scoop-Dagospia: "Chi è il suo nuovo uomo". Clamoroso a Cortina (e chissà cosa ne pensa Briatore...)

Non si tratterebbe di Alessandro Benetton. Nessun flirt. Eppure Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore, era stata paparazzata dal settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - nei giorni scorsi a Cortina: secondo rumors dell’ultim’ora si sarebbe trattato di una persona che somiglia molto a Benetton. Nulla di più. Un’indiscrezione che lascia tutti senza fiato. Di chi si tratta? Un vero mistero. Per adesso l’identità dell’uomo in questione è segreta. Bocche cucite: nessuno parla.

Secondo i beninformati l’ex moglie di Flavio Briatore starebbe vivendo un flirt. Condizionale sempre d’obbligo. A lancia la bomba ci pensa Dagospia: tutto sarebbe nato a Cortina, secondo il sito di Roberto D’Agostino che aggiunge dettagli. La Gregoraci sarebbe stata ospite a casa di questo uomo misterioso. E non solo: sempre secondo Dago, ci sarebbe un altro pretendente della Gregoraci (“un procuratore sportivo di Parma”, tuona Dago). Per inciso, il personaggio con cui secondo Dagospia sarebbe nato un feeling con la Gregoraci, sarebbe un imprenditore. Insomma, dopo il "re" degli imprenditori, Briatore, se l'indiscrezione trovasse conferma ecco spuntare un nuovo businessman.

Nessuna conferma dalla diretta interessata, che non lascia sfuggire nulla. Potrebbe arrivare ben presto una roboante smentita. Tenetevi pronti. Da quando la Gregoraci è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip il gossip si è scatenato e non sono mancati colpi di scena. Innanzitutto, l’ex di Briatore ha smentito tutti quegli “ex” spuntati come funghi. Nessuna foto compromettente, nessun bacio. Per adesso solo supposizioni. Tante. Troppe. Come si dice: spifferate che si rincorrono alla velocità della luce, lasciando spazio - come sempre - a tante ipotesi. Poco concrete. Ma, forse, qualcosa si muove.

