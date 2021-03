Chiara Ferragni e Fedez, "patto segreto sul Festival di Sanremo". Il Codacons che dice?

09 marzo 2021 a

Se il patto segreto tra Chiara Ferragni e Fedez fosse andato a buon fine, a quest'ora avremmo una baby Ferragnez in più, la piccola V., e una polemica sul televoto della finale del Festival di Sanremo in meno, con buona pace del Codacons.

L'influencer cremonese è finita nella bufera per aver chiesto ai suoi 23 milioni di followers su Instagram di votare per il marito, in gara all'Ariston in coppia con Francesca Michielin. Un appello andato a buon fine, perché grazie al televoto Fedez e Michielin sono schizzati dalle retrovie fino a un sorprendente secondo posto. Il "doping mediatico" della Ferragni non è andato giù al Codacons, che ha presentato un esposto per capire se ci sia stata una qualche violazione del regolamento del Festival. Nessuno sapeva però che Fedez avrebbe potuto abbandonare Sanremo a kermesse in corsa. A rivelarlo è stata la stessa Ferragni, sempre sulle sue Instagram Stories chiacchierando con i fan.

"Ho preso meno chili ma la pancia è più grossa", spiega l'influencer e imprenditrice, a proposito della sua seconda gravidanza. Ancora top secret il nome della sorellina di Leone. Quello del bimbo "era venuto subito fuori perché qualcuno lo aveva detto alla stampa, non so chi. Il nome della bimba forse lo diremo alla nascita". Segreto di stato, o quasi. Come il patto con Fedez, appunto: "Avevamo il patto che se avessi avuto contrazioni e fossi andata in travaglio mentre c'era Sanremo, avrebbe abbandonato la competizione. Speravamo non succedesse anche perché era la 36esima settimana". Tutto è bene ciò che finisce bene.









