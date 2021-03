Maria Teresa Ruta cancella Tommaso Zorzi, la fucilata: "Perché non mi interessa"

16 marzo 2021 a

È finita male tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta dopo il Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa l’influencer milanese ha definito l’ex amica “falsissima” nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Adesso anche lei – in un’intervista a SuperGuida Tv – dice la sua: “Io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare ciò che vuole, ma anche a me non interessa molto seguirlo”.

La Ruta, inoltre, ha rivelato di non aver ancora eliminato il numero di Zorzi dalla sua rubrica, ma anche detto che probabilmente dovrebbe fare un po’ di pulizia tra i suoi contatti. L’ex concorrente del reality di Canale 5, poi, non ha escluso la possibilità di un confronto con l’influencer in futuro, ma ha puntualizzato che è stato Tommaso ad essersi allontanato da lei per via di cose che gli sono state riferite da terzi.

“Io rimango ferma sulle mie posizioni. Non conosco le motivazioni che ad oggi l’hanno portato ad allontanarsi”, ha continuato Maria Teresa. Che non ha perso solo Zorzi fuori dalla casa di Cinecittà. Pare, infatti, che si siano raffreddati anche i rapporti con Stefania Orlando. La conduttrice, in una recente intervista, ha criticato l’atteggiamento della Ruta dopo l’eliminazione dal GfVip e ha definito lei “livorosa”. ““Non sono stata livorosa”, ha replicato Maria Teresa, che ha anche spiegato di aver incontrato Stefania col marito e di averle parlato tranquillamente.

