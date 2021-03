Tommaso Zorzi, scoop pazzesco di Signorini: "Amicizia molto speciale...". Con chi si accompagna, nome (super) vip

Francesco Fredella 17 marzo 2021 a

Un’altra bomba. Che sgancia il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Tra Gabriel Garko e Tommaso Zorzi ci sarebbe (condizionale d’obbligo) un’amicizia speciale. Il settimanale, infatti, ha “pizzicato” entrambi per le vie di Milano (tra loro ci sono 22 anni di differenza, visto che Zorzi ne ha 25 e Garko 48). Qualcuno li ha visti insieme subito dopo il Grande Fratello Vip, il reality proprio di Signorini dove Zorzi ha trionfato. Intanto, proprio nella casa, Garko ha fatto il suo coming-out. Che ha lasciato tutti senza fiato.

Dalle notizie diffuse da Chi, dopo il GfVip, Gabriel Garko avrebbe contattato Tommaso Zorzi. Un incontro che avrebbe avuto un unico fine: chiarire le posizioni rispetto in relazione a quanto avvenuto nella Casa. Zorzi si sarebbe scusato per le parole usate nei confronti dell’attore. Et voilà: nasce una nuova amicizia. I due si sono incontrati a lungo, hanno chiacchierato e chiarito le proprie posizioni. Nessun attrito. Acqua passata quello che è accaduto in precedenza.

Zorzi è volato a Roma per ragioni di lavoro ed ha incontrato di nuovo Garko. Chi, inoltre, rivela che Zorzi ha ricevuto un messaggio di “in bocca al lupo” alla vigilia della prima puntata dell’Isola dei Famosi, dove ha esordito in veste di opinionista. Era molto teso, ma ha superato alla grande la prova. La notizia dell’amicizia tra Zorzi e Garko ha fatto subito il giro della Rete. Un colpo netto di Signorini, che non lascia scampo. Ora bisogna capire se tra i due, amatissimi dal pubblico, ci sia solo amicizia. Chi può saperlo? I ben informati, che conoscono entrambi, non parlano. Bocche cucite. Per adesso.

