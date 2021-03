Arisa mollata dal fidanzato, il clamoroso indizio già a Sanremo: "Lasciarci adesso non fa più male"

Gianluca Veneziani 17 marzo 2021 a

a

a

Ora, Arisa, tu ci stai simpatica, però sinceramente potevi dare di più, come dice la tua ultima canzone a Sanremo (in realtà, un'autogufata: «Lasciarsi adesso non fa più male, cosa ci importa di quello che può dire la gente», cantavi). Se stai con un uomo, diamine, nominalo ogni tanto, convincilo che esiste davvero nella tua vita. Fallo sentire importante, fuori e dentro casa. È sacrosanto che tu abbia una vita divisa tra palcoscenici e tv, ci mancherebbe. Però non puoi sottrarre tempo al privato e poi pretendere che in pubblico il privato scompaia. Così è lui che si sente privato, sì, privato di considerazione e della tua presenza. D'altronde tu sei molto brava a cantare d'amore, hai dato voce a pezzi bellissimi, vedi La notte, e altri spensierati come Sincerità (in cui parli di «una relazione stabile che punti all'eternità»): ma poi che fai, non coltivi l'amore? Predichi bene sul palco e razzoli male nella vita? Arisa con l'ormai ex fidanzato Andrea Di Carlo. I due si sarebbero dovuti sposare il prossimo 2 settembre.

Arisa in lacrime per il suo uomo: "Che ne so...", il crollo dopo un lungo silenzio. È finita malissimo?





Predicozzo morale - Scusa tanto il predicozzo morale, però ci sentiamo di comprendere la scelta del tuo compagno e manager nonché promesso sposo, Andrea Di Carlo, che ieri ha deciso di mollarti, comunicando la scelta prima in un post Instagram, poi in un'intervista. «Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome», ha scritto lui. «L'amore è per i coraggiosi e, quando ami, lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessunmatrimonio». Quindi su Oggi ha spiegato meglio i dettagli della rottura: «Ho fatto tanto per lei, l'ho sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Io le ho regalato un anello, il 2 settembre avevamo fissato le nozze», ma ora «il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l'anello». La goccia che ha fatto traboccare il vaso? L'ultima ospitata di Arisa a Domenica In dove la cantante non aveva citato il fidanzato tra le cose che la fanno star bene: «Cose piccolissime. Le lenzuola che profumano, stare coi miei cani, cucinare, quando canto, le persone che ho vicino», aveva detto lei. Andrea, ignorato e trattato alla stregua del parente misterioso. Ma già nei giorni prima dovevano esserci stati alcuni scricchiolii, allorché lei aveva messo in mostra su Instagram il suo seno generoso. In quell'occasione, a dire il vero, Arisa aveva nominato il fidanzato, spendendo per lui buone parole: «Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno. In più Andrea mi fa ridere». Tuttavia poi aveva demolito il bel quadretto definendolo «ipotetico partner» e chiedendo ai suoi seguaci «Vi piacciono le mie tette?». Allora qualcuno le aveva fatto notare: «Non capisco la necessità del parere di estranei se hai al tuo fianco una persona che ti riempie la vita». Ma forse non era così, né era lei a riempirla a lui.

"Allora sto lontano". Arisa umiliata da Rudy Zerbi: imbarazzante doppio senso, gelo in studio. Lo ha detto davvero...





«Troppo frettoloso» - Arisa, tuttavia, non è certo una che viene scaricata e resta zitta. E così, sul Corriere della Sera, risponde punto per punto all'ex, additandolo di aver accelerato i tempi e non aver rispettato i suoi spazi: «Lui è sempre stato frettoloso. Ma dopo 6 mesi è presto decidere di convolare a nozze», tuona. E ancora: «Non può dirmi "o me o tutto il resto". Non sono nata per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà». L'aspetto meraviglioso di questa vicenda è che una relazione di cui lei voleva conservare la privacy poi sia diventata di pubblico dominio e materia di gossip nel momento in cui è finita. Le storie felici, si sa, sono noiose. Sono gli amori spezzati a diventare panni sporchi da lavare (o macchiare ulteriormente) in pubblico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.