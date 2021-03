Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, l'indiscrezione pesantissima di Dagospia: "Stando alle nostre fonti...", un grosso caso irrisolto

18 marzo 2021 a

Nella puntata di sabato 20 marzo, ospite in studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, ci sarà Elisabetta Canalis. Un ritorno sulla tv italiana dopo molti anni di assenza, giustamente annunciato in pompa magna dalla produzione del programma Mediaset. Inoltre, nel corso dell'ultimo anno, a causa del coronavirus le occasioni di ritornare in Italia e nella sua Sardegna, per la meravigliosa Elisabetta, si sono ovviamente ridotte al lumicino. Insomma, un appuntamento televisivo importante e che, di sicuro, garantirà a Verissimo una ulteriore "iniezione" di share, anche se in termini di ascolti il format della Toffanin già viaggia fortissimo.

E, sarà un caso oppure no, appena annunciata l'ospitata della Canalis, ecco piovere su Dagospia nella rubrica di gossip e indiscrezioni "A lume di Candela" a cura di Giuseppe Candela una indiscrezione che la riguarda. O meglio, che le riguarda: la Canalis e Maddalena Corvaglia, le due ex veline di Striscia la Notizia un tempo legatissime e che però, da parecchio tempo, avrebbero rotto per motivi misteriosi.

Dunque, su Dagospia si legge: "Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato, anzi no hanno fatto pace. Si sono chiarite, si stanno riavvicinando, si sono scritte, di voci sui rapporti tra le due ex veline di Striscia la Notizia ne sono circolate parecchie. In realtà, pur nel rispetto del passato, ad oggi, stando alle nostre fonti, i rapporti tra Ely e Maddy sono inesistenti". Stando a quanto riportato, insomma, nessuna "pax", nessun reale riavvicinamento. La Canalis, dalla Toffanin, parlerà anche di questo, rivelando magari le ragioni della rottura con la Corvaglia che ha fatto tanto rumore? Difficile, in verità, perché le due sull'argomento, giustamente, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo. Fatti loro, fatti personali.

