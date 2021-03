Gabriel Garko e Tommaso Zorzi beccati così: "Quella copertina un vero colpo". Parla il vip

Francesco Fredella 22 marzo 2021 a

Adesso parla Gianmaria Sainato, che sarebbe stato invitato da Gabriel Garko a prendere un caffè. "Quando ho visto che ha scelto Tommaso Zorzi per quel caffè ci sono rimasto male perché ci sarei dovuto essere io", racconta a Libero in esclusiva Sainato. "La copertina su Chi è stata un vero colpo. Non capisco perché proprio in quella settimana mi aveva telefonato per un caffè che è rimasto in sospeso", continua l'influencer. Vorrei incontrarlo. Aspettavo che venisse a Milano per lavoro o magari io a Roma. Va bene così, non ho nulla contro lui. Ma vorrei solo capire qualcosa in più", svela.

Garko per adesso non commenta. Silenzio assoluto. E' stato proprio Chi, diretto da Alfonso Signorini, a svelare l'amicizia segreta tra Garko e Zorzi (pizzicati a passeggio per le vie Milano). Cosa accadrà adesso? Le dichiarazioni di Sainato potrebbero fare molto presto il giro della Rete. S'attende una risposta da Garko, che solitamente non ama il gossip e preferisce restare nell'ombra. Nemmeno Zorzi parla. Tra il vincitore del Grande Fratello vip e Sainato non scorre buon sangue, come si dice in gergo. Tra loro un rapporto abbastanza conflittuale. Almeno per adesso.

