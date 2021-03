Striscia la notizia, la bomba sull'Isola dei famosi: "Guardate la faccia di Barbara D'Urso": "L'amore rifiutato", tam tam impazzito

25 marzo 2021 a

a

a

Momenti di grande imbarazzo in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso gelata da Giovanni Ciacci. E il momento finisce immortalato in Spetteguless, la rubrica velenosissima di Striscia la notizia. Si parla di Isola dei famosi e delle disavventure amorose del Visconte Ferdinando Guglielmotti. "Rimbalzato" brutalmente da Elisa Isoardi, ma non solo. Infatti, suggerisce Gerry Scotti, conviene fare molta attenzione alla faccia della D'Urso quando Ciacci spiffera un retroscena sul conto dell'affettato nobile.

"Ha già trovato il maggiordomo". Lo 'schiavo' di Elisa Isoardi all'Isola, volano parole grosse: sta per finire malissimo?

"Lui non riesce ad innamorarsi di una donna perché si è innamorato veramente solo una volta". "Allora, lui ha un amore folle per una persona", spiega Ciacci. "Che non diciamo chi è", si affretta a precisare la D'Urso. "Non diciamo chi è perché rispettiamo la privacy di questa persona". L'atteggiamento dell'ex di Ballando con le stelle è sospetto, lo sguardo della D'Urso interlocutorio e un po' perso nel vuoto, come se fosse in attesa del disastro imminente.

D'Urso, Ciacci e Guglielmotti: guarda il video integrale di Striscia la notizia

"Il suo amore - prosegue Ciacci - è rivolto tutto verso questa donna che lo rifiuta". E Carmelita annuisce con forza, come se sapesse anche lei cose che non si possono dire."Ma è lei la donna che rifiuta l'amore di Guglielmotti?", chiede malizioso Gerry Scotti. "Qualcuno indaghi, se non la Conte dei Conti, almeno la Conte dei... Visconti". Forse, azzarda ancora Gerry, "è un antico protocollo regale: Barbarella non può amare un Visconte altrimenti farebbe la figura della Regina decaduta".

"Se piglio pure il nubifragio...". Visconte mandato allo sbaraglio, lui impazzisce: gesto estremo in Honduras, subito disgrazia all'Isola dei famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.