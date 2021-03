Alessia Marcuzzi, confessione privata: "Poi ci sono io, che ho fatto disastri". La verità sul marito Paolo Calabresi Marconi

Francesco Fredella 26 marzo 2021 a

Una confessione inaspettata, quella di Alessia Marcuzzi. Che in un'intervista concessa a Grazia fa il punto e racconta particolari inediti della sua vita. "Ho avuto un periodo dove avevo paura di dire un po’ tutto perché avevo paura di ferire una persona (…) forse per l’educazione che ho avuto dai miei genitori, cerco di essere sempre un po’ morbida e non offendere mai le persone. Adesso però mi sento un po’ più libera", svela.

Poi l'ex conduttrice de L'Isola dei famosi racconta anche il suo incontro con Paolo Calabresi Marconi, l'uomo che ha sposato diversi anni fa. "Io e Paolo ci siamo visti per la prima volta a Roma, eravamo molto piccoli, avevamo secondo me ventuno o ventidue anni… ogni volta che ci incontravamo per Roma lui era fidanzato ed io ero fidanzata (…) dopodiché quando eravamo tutti e due single ci siamo rincontrati, ma ci siamo rincontrati over quaranta!", racconta.

La sua, a quanto pare, è una vera storia d'amore che sembra quella di un tempo. "Anche i miei genitori stanno insieme da quando hanno sedici anni, mia madre sedici e mio padre diciotto… Poi ci sono io! Alessia Marcuzzi che ha fatto disastri", racconta la conduttrice de Le Iene che è sposata con Paolo Calabrersi Marconi dal 2014.

