Striscia la notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker si adeguano: "Astra", clamoroso "messaggio politico" di Antonio Ricci?

31 marzo 2021 a

a

a

Una scelta "politica" a Striscia la notizia, ammantata di ironia e leggerezza, come spesso succede dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Lo hanno annunciato con entusiasmo i due conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, coppia storica riunita da pochi giorni dopo il veloce "interregno" di Francesca Manzini, la brava comica che ha preceduto la svizzera più amata dagli italiani "scaldandole" la poltrona per tre sole settimane.

"Strana coincidenza". Anche Striscia bombarda Fabio Fazio: la Marcuzzi a Che tempo che fa, cosa c'è dietro





Alla seconda serata insieme, Gerry e Michelle hanno messo da parte la commozione dell'esordio (si fa per dire, visto l'affiatamento messo in mostra in tutti questi anni) e hanno regalato all'affezionato pubblico a casa uno dei momenti più attesi, come da tradizione: il nuovo nome da dare al cucciolo che come ogni edizione farà da mascotte dello studio. Una cagnolina bianca, un trovatello, il cui nome è stato scelto tramite televoto. E da casa i telespettatori hanno sentenziato così: la cagnolina si chiamerà Astra, che il 67% dei votanti ha preferito alle alternative "Michelle" e "Virginia", nomi che richiamavano direttamente quello dei due conduttori. Una votazione "bipartisan", che non fa preferenze sui due padroni di casa. Ma anche altamente simbolica, perché la cagnolina verrà associata ogni volta ad AstraZeneca, il discusso vaccino anglo-svedese diventato simbolo dei dubbi nella lotta al coronavirus. Che sia anche un messaggio subliminale agli italiani: mettere da parte lo scetticismo e fidarsi della scienza?

"Mezzocu***, sai cosa vogliono darti?". Striscia, che umiliazione per Fabio Fazio: la bordata della Littizzetto | Video

"Ci tengo a ringraziare chi ha salvato questa meraviglia e i suoi fratelli” – ha dichiarato spiegato poi la Hunziker –. Un gesto che certamente non passerà inosservato agli attenti telespettatori di Striscia". D'altronde, l'amore per gli animali è comune ai due presentatori. "Ti osservo sempre su Instagram con i tuoi cuccioli", ha ammesso Gerry.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.