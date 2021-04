Antonella Elia e Pietro Delle Piane, tradita in tv? "A questo punto comincio a pensarlo". Fonti qualificate, sviluppi sconvolgenti

03 aprile 2021 a

Una conferma sconvolgente: quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbe essere "vero amore". Dopo mesi di tormentoni e gossip selvaggio, tra baci appassionati al Grande Fratello Vip, (quasi) corna a Temptation Island, rotture e riappacificazioni nei salotti di Barbara D'Urso, scende in campo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e penna di Libero. Come dire: fonti più che qualificate.

Qualche settimane fa l'attore ha rivelato a Live Non è la D'Urso che a Temptation era "tutta finzione", parole che hanno scatenato un putiferio a Mediaset. Il rischio di beghe legali nasce però dalla volontà di ricucire una volta per tutte con l'ex valletta di Mike Bongiorno, che a sua volta ha sempre difeso Pietro nonostante umiliazioni e sofferenze patite a più riprese sul piano sentimentale. "A questo punto - spiega Alessi, che è anche opinionista fisso della stessa D'Urso - comincio a crederci anch'io, anche se non ci avrei scommesso un centesimo...".

Altro che "sceneggiature televisive" e strategia mediatica, insomma. La vulcanica Antonellina, una che non le manda a dire a nessuno anche a costo di rischiare la carriera (la clamorosa e imbarazzante rissa con Samantha De Grenet nell'ultima edizione del GfVip, vissuta da opinionista, è lì a ricordarlo), per il suo uomo sembra disposta ad accantonare ogni orgoglio personale o sete di vendetta e rivalsa. "La Elia - spiega il direttore su Novella 2000 - ha zittito chi ha criticato il suo fidanzato sottolineando che il loro amore è vero". Di più: "Antonella non lascia: raddoppia". E chi ha buon orecchio per intendere, intenda.

