Isola dei famosi, questi muiono di fame: "Prima volta in 15 edizioni", la decisione drastica di Ilary Blasi

Situazione ufficialmente fuori controllo all'Isola dei famosi, il reality "estremo" di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Per la prima volta in quindici edizioni, infatti, la produzione ha acconsentito e darà un aiuto ai naufraghi in gara, incapaci di procacciarsi il cibo da soli. Il cast disastroso impegnato in Honduras è andato incontro a una figuraccia di proporzioni ciclopiche: a Playa Reunion neanche un pesce pescato. Per questo dall'Italia, per evitare rischi legati allo stato psicofisico dei concorrenti (e magari un fuggi-fuggi generale e addii a raffica), ha deciso di inviare tra di loro un vero e proprio "tutor", un insegnante di sostegno che spieghi loro qualche tecnica di base per procurarsi da mangiare oltre al cocco.

Fatto doppiamente storico, perché gli autori dell'Isola hanno pensato bene di redigere un comunicato stampa letto ai naufraghi, anche questo cosa mai accaduta prima. L'esperto pescatore si chiama Thomas e ha già impartito la prima lezione, rete e lenza in mano. Isolde Kostner, ultima arrivata, e Fariba Tehrani si sarebbero dimostrate già le più "sveglie", pescando qualche pesce.

Tutto questo mentre il serale non è andato in onda per un motivo abbastanza particolare: in Spagna è partita la versione locale, Supervivientes (con i nostri Gianmarco Onestini e Valeria Marini), e la Palapa è in comune con quella italiana, e per una volta la Blasi ha dovuto lasciare spazio. Novità in vista anche sul fronte arrivi: secondo Giornalettismo sta per sbarcare in Honduras l'ex gieffino Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez..

