Uomini e Donne, ora è paura per Tina Cipollari: scomparsa da settimane, ultime parole due mesi fa. Voci: cosa le è successo

Tina Cipollari è scomparsa e nessuno sa perché. La nota opinionista di Uomini e Donne non prende parte al programma pomeridiano di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ormai da settimane. E anche sui social, il suo ultimo post risale a due mesi e mezzo fa. Tutti si chiedono dove sia e cosa le sia successo, ma per ora nessuna risposta ufficiale.

La Cipollari, assente alle ultime registrazioni della trasmissione, ha di recente festeggiato i suoi venti anni di permanenza a Uomini e Donne. La sua sedia vuota accanto a quella del collega Gianni Sperti spiazza i telespettatori a casa, ormai abituati alla sua costante presenza e ai suoi giudizi ficcanti sulle vicende amorose che riguardano i tronisti.

Alcuni dei suoi fan si sono rivolti a lei direttamente sui social, chiedendole il motivo di un’assenza tanto lunga. Ma la nota opinionista non ha risposto a nessuno di loro. E così il mistero continua. In un’intervista di qualche tempo fa Tina Cipollari aveva parlato della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, dicendo di essere grata a quella trasmissione: “Non mi aspettavo che la mia avventura in tv sarebbe durata così a lungo. Il programma allora era diverso e io mi presentai come corteggiatrice per far colpo sul tronista dell’epoca, un certo Roberto: pensavo di interessargli e quando non mi ha scelto ci sono rimasta male. Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta ma si è aperto un portone”.

