Belen Rodriguez, "non si può cancellare": parole pesantissime, Antonino che dice?

Belen Rodriguez dimostra di aver mantenuto una certa umiltà, nonostante la fama che l'ha ormai resa in Italia uno dei volti dello spettacolo televisivo più conosciuti. Con il suo modo di fare gentile e spesso appunto umile, la showgirl si è guadagnata con il tempo 10 milioni di follower, soltanto su Instagram. Qui, sotto a un post pubblicato dall'argentina, spunta tra tanti commenti quello di un utente che recita: "Ti ammiro, ma secondo me non hai cancellato completamente con il passato". Il fan non si sarebbe certo aspettato una risposta proprio al suo commento, ma la Rodriguez lo ha presto smentito.

"Nessuno può cancellare il passato e non voglio neanche farlo, ma si va avanti" ha scritto la 36enne. Il passato è già passato, bisogna vivere il presente e immaginare il tuo futuro" ha aggiunto con una pillola filosofica degna del miglior Giacomo Leopardi. Evidentemente il riferimento a Stefano De Martino, che "non si può cancelalre". La showgirl si è recentemente legata ad Antonino Spinalbese, del quale è ora incinta del suo secondogenito. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele, come dimostrano anche i numerosi post assieme pubblicati sui social dalla Rodriguez. Amore a prima vista? Pare proprio di sì. Ma chissà come avrà perso questa frase di Belen, il povero Antonino...

Dolci baci, abbracci ed effusioni d'amore. Il profilo di Belen sembra quello di una donna seriamente presa del suo partner. Terminate non proprio benissimo le relazioni con Dovizioso e De Martino, dal quale ha avuto il suo primo figlio Santiago. Il piccolo ha compiuto 8 anni giusto lo scorso 9 aprile e, per l'occasione, era presente anche il papà Stefano. Rapporti che quindi sembrano essersi ricuciti con lo showman. Belen ora si dice pronta a progettare il proprio futuro e tutti sappiamo quanto sia importante farlo con la giusta persona accanto: Antonino Spinalbese sembra proprio esserlo.

