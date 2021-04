Miguel Bosè negazionista? "Dove deve farsi un giro": la bordata di Cristiano Malgioglio

Francesco Fredella 21 aprile 2021 a

Cristiano Malgioglio asfalta Miguel Bosè. Ed è subito scontro a distanza. Il cantante, che ha mostrato posizioni negazioniste in questi mesi, ha rilasciato dichiarazioni scottanti sul Coronavirus. Assurde, che lasciano tutti senza parole. "Non capisco come Miguel Bosé possa aver rilasciato delle dichiarazioni dove nega l'esistenza del Covid. Io lo manderei a farsi un giro negli ospedali in Brasile dove stanno morendo anche i bambini e dove c'è gente intubata che sta soffrendo", dice Cristiano Malgiogloo all'Adnkronos.

Un duro attacco inaspettato che arriva subito dopo quello di Ornella Vanoni, che ha preso di mira Miguel Bosé dopo e le sue dichiarazioni senza fondamento sull'inesistenza del Covid. "Sono rimasto veramente sconvolto dalle sue parole - prosegue Malgioglio - un personaggio pubblico che dice quelle cose in televisione dà un messaggio negativo e inaccettabile soprattutto per i giovani. Ha fatto un danno enorme". un fiume in piena. Senza mezzi termini il cantante ripercorre gli anni della loro amicizia. E dice: "Era un ragazzo, bello, ricco e intelligente - ricorda - negli anni '80 ci frequentavamo, come ha fatto a cadere in una vita così dissoluta solo per una delusione d'amore?''.

Malgioglio parla anche dell'intervista che Bosé ha rilasciato domenica scorsa al famoso conduttore spagnolo Jordi Evole, andata in onda sull'emittente televisiva La Sexta, dove il cantante ha rincarato la dose affermando di saperne più degli scienziati e che il virus è ''solo un complotto per sottomettere i popoli e vendere i vaccini''. "Come fa a dire certe cose? - si chiede Malgioglio - io ho perso due cugini di 52 e 58 anni, sono allibito". Solo pochi giorni fa Malgy ha rassicurato tutti sul vaccino Astrazeneca. "L'ho fatto anche io, fatelo tutti. Ritorniamo alla nostra vita", aveva detto. Tantissimi personaggi dello spettacolo si sono schierati a favore dei vaccini, unico modo per uscire da questa pandemia.

