Domenica Live, Diletta Leotta sbugiardata dalla Mosetti "La conosco, diversi anni fa... Ma ringrazia"

03 maggio 2021 a

a

a

Il caso Diletta Leotta tiene banco da Barbara D'Urso a Domenica Live, su Canale 5, e Antonella Mosetti, showgirl rivelata da Non è la Rai e poi protagonista al Grande Fratello Vip, spiattella ai telespettatori una verità che lo stesso volto di DAZN e star di Instagram forse oggi non ammetterebbe mai. Una verità però che, ben prima della Leotta, accomuna più o meno tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo italiano, e non, indipendentemente dalla volontà di ammetterlo dei diretti interessati.

"Giornalismo spazzatura, non sono una mangiauomini". Disastroso autogol per Diletta Leotta: il giorno dopo lo sfogo, questa foto | Guarda





Hanno fatto il giro del web le parole della Leotta, durissime, contro i paparazzi che a suo dire la perseguiterebbero fino a far volare droni davanti alle finestre di casa sua per spiarla 24 ore su 24. "Non sono una mangiauomini", si è difesa in relazione alle storie appioppatele in questi mesi, da Can Yaman a Friedkin Junior, figlio del presidente della Roma con cui è peraltro stata fotografata in atteggiamenti molto intimi.

Diletta Leotta, la foto del bacio in bocca: "Storia iniziata a dicembre", umiliato Can Yaman?





"La conosco, è una bravissima ragazza - precisa la Mosetti -. Però tanti anni fa avrebbe fatto carte false per fare parte di questo mondo. Ora ci sputi sopra? Ma ringrazia e beata te". Più o meno la stessa tesi sostenuta in settimana dalla D'Urso a Pomeriggio 5, e la stessa Carmelita rincara la dose accusando simpaticamente i due paparazzi in studio: "Le state rovinando la vita". Come dire: il bue che dà del cornuto all'asino. "Lei è brava a giocare", chiosa infine Giovanni Ciacci, con una punta di perfidia. Insomma: tutti, o quasi, contro la Leotta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.