Uomini e donne, Gemma Galgani rifiutata. Prima il bacio, poi la nuova umiliazione. Aldo, gelo in studio

Una doccia fredda. Ghiacciata. Gemma Galgani, ancora una volta, deve fare i conti con quello che accade a Uomini e donne . Aldo chiude definitivamente con la dama torinese, che non trova l'amore. Dopo Giorgio Manetti, che nei giorni scorsi su Nuovo Tv, è tornato all'attacco, accade di tutto. Gemma colleziona "no", uno dopo l'altro. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne oggi arriverà un altro rifiuto pesantissimo.

Aldo, in studio, racconta di essere stato a cena con la 70enne durante la settimana. Si tratta di un incontro piacevole, che si è concluso con un bacio a stampo (sempre secondo i rumors). E come mai Aldo decide di mollare il colpo dicendo definitivamente no a Gemma? Mistero. Solo un rapporto di amicizia, nulla di più. Sembra un film già visto: era accaduto anche lo scorso anno quando Gemma aveva incassato il rifiuto di Sirius. Tra i due, infatti, non c'era stato nemmeno un bacio.

A Uomini e Donne, oltre al rifiuto di Gemma Galgani, si parla anche di Biagio Di Maro. Tina Cipollari chiede a Maria De Filippi di approfondire l'argomento parlando del cavaliere napoletano, che sta frequentando Sara. Anche Biagio spiazza tutti dicendo di voler lasciar perdere la conoscenza con Sara. Il cavaliere sottolineerà a Uomini e Donne infatti che tra loro non ci sarebbe stato il trasporto giusto. Non mancano le frecciate di Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e donne. Oltre a prendere di mira Gemma, sua acerrima nemica, punterà molto Biagio. E si preannuncia una puntata piena di colpi di scena.

