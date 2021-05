Isola dei femosi, Ilary Blasi esagerata: oltre al décolleté, uno spacco abissale

10 maggio 2021 a

a

a

Una bella sfida, quella tra Ilary Blasi e Vera Gemma. Se la vulcanica figlia del grande Giuliano si presenta in studio all'Isola dei famosi con una clamorosa tutina dorata che lascia poco o nulla all'immaginazione (e anzi, è talmente aderente da far intuire pericolosamente gli slip), la presentatrice ammalia i telespettatori mostrandosi con un audace vestito nero da sera. Al décolleté strategicamente esibito, con scollo non esagerato ma sicuramente sbarazzino, la moglie di Francesco Totti aggiunge uno spacco inguinale sulla coscia destra: roba da turbamento dei sensi a ogni pie' sospinto.

La Blasi ha anche conquistato con le sue ormai classiche battutacce. Un esempio? Francesca Lodo, eliminata, decide di assegnare il suo "bacio di Giuda" ad Andrea Cerioli, con cui in settimana c'erano stati scontri che la stessa Lodo aveva dichiarato di voler superare. Altro che pietra sopra, insomma. E la Blasi infatti le fa notare proprio questo: "E meno male che non porti rancore...". "E' un bacio di Giuda dai, un bacetto", si è difesa la Lodo. Quello che sembra averla presa meglio di tutti, paradossalmente, è proprio l'ex tronista di Uomini e donne, che quasi difende la naufraga: "Penso che abbia fatto anche bene, sinceramente".

Per la cronaca, la Lodo è stata portata su Playa Imboscadissima, dove ha incontrato Beatrice Marchetti. E alla fine, la modella l'ha convinta a restare in gioco sull'isola per naufraghi solitari, duri e puri. Forse la resa dei conti tra Lodo e Cerioli è solo rimandata.

