Fiorella Mannoia torna su Rai 1, Morgan la massacra: "Ideona fantastica, chissà cosa...", volano parole grosse

11 maggio 2021 a

a

a

Fiorella Mannoia torna su Rai 1 con il suo woman show per la seconda volta. Lo spettacolo, Un, due, tre… Fiorella!, era già andato in onda nel 2017 con due puntate, ottenendo una media del 21,1% di share. Adesso il grande ritorno. La notizia, però, non è stata gradita da Morgan, che su Instagram ha scritto: "Wow! Torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai 1”. Una dichiarazione con cui l'artista ha ironizzato e sminuito la professionalità della cantante.

"Rovinoso incidente". Paura per Morgan, costretto a chiedere aiuto: in strada una drammatica caduta

“Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironia ci riserverà questa nuova edizione. Che bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore la cultura! Wow!”, si è sfogato così il cantautore dei Bluvertigo. Alla base della reazione c'è probabilmente il rapporto che lega l'artista alla Rai. Qualche mese fa, infatti, Morgan fu espulso dalla giuria di Ama Sanremo, il programma che si è occupato della scelta della categoria Giovani del Festival di Sanremo scorso, dopo aver fatto delle dichiarazioni sul conduttore e direttore artistico Amadeus.

Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, aveva accusato Amadeus di averlo umiliato. Lui, infatti, venne escluso dai Big di Sanremo, mentre invece Bugo fu ammesso tra i cantanti in gara. L'artista è tornato in Rai solo lo scorso febbraio, come ospite di una puntata speciale dedicata interamente a Patty Pravo. Nelle ultime settimane, inoltre, Morgan ha avuto un incidente in centro a Milano che gli sarebbe costato due costole fratturate. Sarebbe caduto accidentalmente dal monopattino con il quale si sposta sempre in giro per la città.

"Prima il tumore, poi la morte di Stefano". Donatella Rettore, l'anno orribile: un racconto che spacca il cuore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.