Belen Rodriguez, "due t***e e due c***i". Umiliata dal suo (presunto) ex: "La mia donna ideale? Un po' più altolocata"

Adesso Belen Rodriguez potrebbe infuriarsi per davvero. Le frasi di Michele Morrone sono al vetriolo e hanno tutto il sapore dello scontro a distanza, che si consumerà nelle prossime settimane. Ma andiamo per gradi. Il nome di Michele Morrone perché, secondo i tabloid, avrebbe avuto in passato un flirt con Belen (anche se non ci sono conferme). Su Instagram Morrone torna a parlare di Belen con una vera e propria cannonata. "C'è chi consiglia di fidanzarmi con Belen. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un cu***i. Però magari chi lo sa", dice l'attore. Belen, per adesso, resta in silenzio. Non commenta. Ma potrebbe, molto presto, farsi sentire. E sarebbe per davvero uno scontro a distanza. Come andrà a finire? Lo sapremo solo nei prossimi giorni.

Intanto, Belen si gode un momento bellissimo con Antonino Spinalbese (parrucchiere di Milano): tra poco nascerà la loro prima figlia. E, così, la Rodriguez mette a tacere le malelingue facendosi coccolare dal suo fidanzato (che tra l'altro ha una certa somiglianza con Andrea Iannone, suo ex). Ora si pensa anche al matrimonio, che potrebbe essere nell'aria. Ma non ci sono notizie sicure, solo tante indiscrezioni che si rincorrono alla velocità della luce. Belen, regina da sempre dei social, sta condividendo con i suoi followers questi momenti in attesa dell'arrivo della cicogna. Anche la sua famiglia, da sempre unitissima, si sta allenando ad accogliere una femminuccia, che arriva dopo Santiago (nato dal matrimonio, ormai finito, con Stefano De Martino).

